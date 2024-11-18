Прогноз погоды в Крыму на 18 ноября

Прогноз погоды в Крыму на 18 ноябряВ Симферополе +13 и пасмурноВ Севастополе +14 и пасмурноВ Евпатории +14 и небольшой дождьВ Черноморском +13 и небольшой дождьВ Джанкое +14 и облачно с прояснениямиВ Ялте +12 и пасмурноВ Алуште +13 и пасмурноВ Керчи +10 и пасмурноВ Армянске +11 и пас.