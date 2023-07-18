Военное обозрение

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Зарубежная пресса: Пекин призвал Сеул одуматься в вопросе поставок вооружения Киеву

Зарубежная пресса: Пекин призвал Сеул одуматься в вопросе поставок вооружения Киеву

Властям Южной Кореи следует наконец осознать, что оказание военной поддержки Украине, может серьёзно навредить двухсторонним отношениям Сеула и Москвы, о чём Россия предостерегла мировое сообщество.

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