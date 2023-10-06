После отставки спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти на Украине царит настоящая паника – официальные представители киевского режима в частных беседах выражают обеспокоенность относительно американской помощи.
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