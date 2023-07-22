Помощник Байдена по нацбезопасности: украинское контрнаступление началось ещё тогда, когда первый украинец отдал свою жизнь на фронте

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан впервые дал понять, что Вашингтон больше не готов воспринимать всерьёз заявления Киева о том, что «настоящее контрнаступление ещё впереди».
Популярные статьи
- Украинские источники сообщают о поражении российской ракетой эшелона с военными и техникой в Виннице
- Минобороны России: С 20 июля следующие по Черному морю в порты Украины суда будут рассматривать как перевозчиков военных грузов
- Россия продолжила нанесение комбинированных ударов по портовой и военной инфраструктуре Одессы, Черноморска и Ильчевска
Свежие комментарии