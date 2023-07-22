Военное обозрение

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Помощник Байдена по нацбезопасности: украинское контрнаступление началось ещё тогда, когда первый украинец отдал свою жизнь на фронте

Помощник Байдена по нацбезопасности: украинское контрнаступление началось ещё тогда, когда первый украинец отдал свою жизнь на фронте

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан впервые дал понять, что Вашингтон больше не готов воспринимать всерьёз заявления Киева о том, что «настоящее контрнаступление ещё впереди».

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