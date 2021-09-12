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Волгоградские грибники с опозданием открывают сезон после аномальной жары

Волгоградские грибники с опозданием открывают сезон после аномальной жары

Традиционно самыми популярными у волгоградцев считаются «козырные» грибные места во Фроловском районе, в хороший сезон кишащие маслятами, а также территория Волго-Ахтубинской поймы, где осенью всегда можно разжиться грибами самых разных видов.

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