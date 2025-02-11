DeepSeek бросает вызов Nvidia: китайские чипы ИИ наступают

Стремительный взлет DeepSeek (официальный сайт), китайского частного стартапа в области искусственного интеллекта, проливает свет на новый способ поиска прорывов для китайских компаний, производящих чипы ИИ, в условиях ужесточения Вашингтоном технологических ограничений, чтобы бросить вызов доминированию американской полупроводниковой компании Nvidia и изменить глобальный вычислительный ландшафт, заявили в понедельник эксперты.