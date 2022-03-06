♀♂ Гостиная для друзей

36 640 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    У России есть возможность сбивать разведывательные спутники стран НАТО - нужно это делать без оглядки на Запад, поско...Нынешний канцлер ...
  • Татьяна Чувьюрова
    Амеры знали, кого спасать в 1945-ом. Бывших нацистов не бывает, их  потомки будут воспитываться в том же духе и  разн...Нынешний канцлер ...
  • Светлана Петрова
    Эти подонки продолжают поставлять оружие, американцы снабжают информацией военных, почему мы не можем также видеть и ...Нынешний канцлер ...

Коротко о главном

Коротко о главном

О ВОЙНЕ:1. "Война" не закончится за два дня, потому что войны нет: ни Украина ни Россия не заявили официально и не обменялись нотами о войне, таких документов нет, запомните!Все заявления и заголовки о войне - не соответствуют действительности.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх