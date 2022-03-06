Коротко о главном

О ВОЙНЕ:1. "Война" не закончится за два дня, потому что войны нет: ни Украина ни Россия не заявили официально и не обменялись нотами о войне, таких документов нет, запомните!Все заявления и заголовки о войне - не соответствуют действительности.
О ВОЙНЕ:1. "Война" не закончится за два дня, потому что войны нет: ни Украина ни Россия не заявили официально и не обменялись нотами о войне, таких документов нет, запомните!Все заявления и заголовки о войне - не соответствуют действительности.
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