Овечкин забил 971-й гол с учётом плей-офф и приближается к новому рекорду

Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 971-ю шайбу в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с учётом плей-офф и приблизился к очередному достижению канадца Уэйна Гретцки.
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