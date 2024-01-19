Замначальника московской ИФНС осудят за коррупцию

Суд рассмотрит дело заместителя начальника ИФНС России № 15 по Москве Елены Ишхановой о коррупции. С сентября 2016 года по октябрь 2018 года женщина на должности начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС России № 28 с сообщником получили вознаграждения на 1,3 миллиона рублей.