Управление делами президента РФ начало закупку Lаda Aura

В стандартной комплектации для транспортного обслуживания госслужащих Управление делами президента Российской Федерации начало закупки первых автомобилей Lada Aura в стандартной комплектации для транспортного обслуживания госслужащих.
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