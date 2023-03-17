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Нужен ли «тяжелый» снайпер в современной войне

Нужен ли «тяжелый» снайпер в современной войне

Снайпер снайперу рознь. Начать стоит с наиболее массового класса пехотных снайперских винтовок, которые на западный манер ещё называют марксманскими.

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