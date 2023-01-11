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Economic Times: Пакистан поставит Украине 159 контейнеров с боеприпасами через польский порт

Economic Times: Пакистан поставит Украине 159 контейнеров с боеприпасами через польский порт

Пакистан намерен передать Украине 159 контейнеров с боеприпасами через порт Гданьск в Польше. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Economic Times.

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