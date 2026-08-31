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Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. 39-летний футболист сообщил об этом в соцсетях после поражения команды в финале чемпионата мира 2026 года.

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