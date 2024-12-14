Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Если это возмездие, то мы уже проиграли": Почему разочаровал рекордный обстрел Украины? Настоящие итоги раскрыли военкоры

"Если это возмездие, то мы уже проиграли": Почему разочаровал рекордный обстрел Украины? Настоящие итоги раскрыли военкоры

Политнавигатор Украину настигла месть за удары американскими ракетами по России Сегодняшний ракетный удар по Украине стал актом возмездия.

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Комментарии
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StarPer
Правильно говоришь, &quot;орешником&quot; вообще стрелять нельзя,      чтобы не выдать характеристики системы.
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7 час.
Александр Зиборов
Ударили по Украине за американские ракеты, которые наводят американцы, используя данные американских спутников... Когда же мы будем бить по кукловодам, а не по марионеткам? Нужно бить по центрам принятия решения, как нам обещали...
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6 час.
Владимир
Заголовок, как и вывод - дерьмо )
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2 час.

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