15 историй о том, в какие дебри может завести неправильно набранный номер

Всем нам приходилось ошибаться номером. Обычно такой телефонный разговор длится несколько мгновений, но некоторые люди умудряются превратить это малозначительное событие в мини-спектакль, последствия которого могут поменять судьбу.
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