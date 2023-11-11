Татьяна Буланова опровергла слухи о прекращении музыкальной карьеры

Пару месяцев назад Татьяна Буланова поделилась пикантными подробностями своей личной жизни. В интервью звезда рассказала, что у неё в планах подарить молодому мужу сына, а потом, по возможности, осчастливить его ещё и дочкой.
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