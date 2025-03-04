Тем, кому за 80. Депутат Бессараб рассказала, в каких случаях удваивается фиксированная часть пенсии

Повышение начисляется автоматическиО том, насколько увеличиваются выплаты для пенсионеров в России после достижения ими 80 лет, рассказала член комитета Государственной Думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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