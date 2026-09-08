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Зеленский заблуждается относительно шансов Киева на победу - Spectator

Зеленский заблуждается относительно шансов Киева на победу - Spectator

Украина стремительно проигрывает в конфликте из-за критической нехватки ресурсов и систем ПВО, а Владимир Зеленский пребывает в иллюзиях относительно шансов на победу, сообщает The Spectator .

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