Тренер "Динамо" Гусев заявил, что команда ушла от концепции Лички

Исполняющий обязанности главного тренера московского "Динамо" Ролан Гусев после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Спартака" заявил, что его команда сумела адаптироваться к новому стилю.
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