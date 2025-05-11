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Тренер "Динамо" Гусев заявил, что команда ушла от концепции Лички

Тренер "Динамо" Гусев заявил, что команда ушла от концепции Лички

Исполняющий обязанности главного тренера московского "Динамо" Ролан Гусев после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Спартака" заявил, что его команда сумела адаптироваться к новому стилю.

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