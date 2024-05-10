Агрессивная парковка российского спутника возмутила НАСА: аппараты сблизились на критическое расстояние 10 метров

Вашингтон через свою мощную «подзорную трубу» увидел в космосе удивительную и пугающую до дрожи картину: российский спутник с ювелирной точностью агрессивно припарковался прямо возле американского аппарата на расстоянии менее 10 метров.
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