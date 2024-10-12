В Германии раскрыли опасное последствие разрешения Украине ударов вглубь России

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НАТО может стать прямым участником конфликта на Украине в случае, если государства-члены разрешает Украине удары вглубь России, заявил член бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маттиас Моосдорф.