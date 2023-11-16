Охотиться временно запретили по соседству с Уссурийском

Правительство Приморья запретило охоту в Михайловском и Хорольском муниципальных районах. Причиной стала вспышка африканской чумы свиней на племенной ферме компании "Русагро", сообщает ИА UssurMedia.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Дед и внук из Забайкальского края изготавливают блиндажные свечи для военнослужащих Восточного военного округа – участников специальной военной операции
- Специалисты-ремонтники ЦВО в зоне СВО сократили сроки возвращения в строй поврежденной во время боевых действий бронетехники и артиллерийского вооружения
- Обнародовано окончательное решение властей по выплате 13-й пенсии в 2023 году
Свежие комментарии