А вот камрад обратил внимание на интересный момент."Заметил любопытное. Из пяти парламентских партий (они же основные конкуренты на грядущих выборах) - ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР, НЛ - только у двух на логотипе присутствует визуальная отсылка к России; у трёх других партий таких отсылок на логотипе нет, а у одной из них, у "Новых людей", даже в названии такой отсылки нет.
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