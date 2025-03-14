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Карбери высказался об отсутствии бросков у Овечкина в матче с «Лос-Анджелесом»

Карбери высказался об отсутствии бросков у Овечкина в матче с «Лос-Анджелесом»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери поделился мнением об отсутствии бросков в створ у Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз».

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