Карбери высказался об отсутствии бросков у Овечкина в матче с «Лос-Анджелесом»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери поделился мнением об отсутствии бросков в створ у Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз».
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