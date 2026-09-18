«Мисс Россия» Валентина Алексеева и олигарх Илья Мительман гуляют на свадьбе

Стало известно, что «Мисс Россия» и «Мисс БРИКС» Валентина Алексеева встречается с челябинским олигархом Ильей Мительманом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пропавшая москвич...
- Ч Новогоднее чудо: ...
- Бросают влюбленны...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым