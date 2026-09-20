Элла Памфилова сообщила о 23 обращениях в первый день голосования

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о 23 обращениях от наблюдателей, столкнувшихся с трудностями, в первый день голосования в России.
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