Что за праздник 27 февраля, что можно и нельзя делать в день святого Кирилла Словенского и Кирилла Весноуказчика Алёна ЮрьеваКаждый год 27 февраля православные христиане отмечают праздник, посвященный памяти святого Кирилла Словенского, также известного как Кирилл Весноуказчик.
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