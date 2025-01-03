Пресса КНДР: После введения военного положения и импичмента президента политическая система в марионеточной Южной Корее парализована В КНДР колко прокомментировали ситуацию у южного соседа.
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Пресса КНДР: После введения военного положения и импичмента президента политическая система в марионеточной Южной Корее парализована В КНДР колко прокомментировали ситуацию у южного соседа.
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