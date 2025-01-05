Toyota выиграла первый спецучасток «Дакара»-2025

Toyota Gazoo RacingПервый спецучасток ралли-марафона «Дакар» в зачёте внедорожник внезапно принёс победу американскому пилоту Toyota Gazoo Racing Сету Кинтеро, который оказался быстрее француза Герлена Шишери из X-raid Mini JCW Team и своего напарника по Imt Evo Toyota Gazoo Racing южноафриканца Сауда Вариавы.