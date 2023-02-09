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Петржела о Кержакове в «Кармиотиссе»: «Кипрская лига сопоставима с РПЛ, но у них есть еврокубки. Это может стать трамплином в более сильный чемпионат»

Петржела о Кержакове в «Кармиотиссе»: «Кипрская лига сопоставима с РПЛ, но у них есть еврокубки. Это может стать трамплином в более сильный чемпионат»

Властимил Петржела оценил назначение Александра Кержакова главным тренером «Кармиотиссы». «Кержаков — очень перспективный и талантливый молодой тренер.

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