Российские дилеры пожаловались в ФАС на китайских автопроизводителей. Что не нравится дилерам?

Автомобильные дилеры в России не бедствуют, а скорее наоборот, купаются в роскоши. В 2022 году автомобильные автоэксперты и блогеры, в один голос говорили, что к концу 2022 года закроется большая часть дилерских центров, но этого не произошло, дилерские центры не только не начали массового закрываться, но и их количество начало в 2023 году увеличиваться.