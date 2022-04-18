Смотрите видео всех голов матча «Аталанта» – «Верона»

«Аталанта» проиграла дома «Вероне» в матче 33-го тура Серии А (1:2). Гости открыли счет в концовке первого тайма – голом отметился защитник Федерико Чеккерини.
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