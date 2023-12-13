В Петербурге задержали экс-главу УМВД по делу о легализации 100 тыс. мигрантов

В Санкт-Петербурге задержан бывший начальник регионального управления по вопросам миграции. Он подозревается в причастности к преступной схеме, при помощи которой в городе были незаконно легализованы более 100 тысяч мигрантов.
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