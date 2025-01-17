Краш из теста: какие мясные пироги готовят в ресторанах

Появление мясных пирогов в ресторанных меню во многом связано с новым гастрономическим веянием, главный принцип которого – возвращение к несложным блюдам, позволяющим максимально ощутить вкус продуктов, из которых они создаются.
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