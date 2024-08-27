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"Ъ": маркетплейсы собрали для беженцев из Курской области 440 млн рублей

"Ъ": маркетплейсы собрали для беженцев из Курской области 440 млн рублей

Цифровые платформы Ozon, "Авито" и Wildberries в рамках акции по сбору помощи жителям Курской области, пострадавшим в результате нападения Вооруженных сил Украины на приграничные районы, собрали более 440 млн рублей сертификатами и баллами, а также десятки тонн продуктов.

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