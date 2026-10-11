Что можно будет взять с собой на ЕГЭ в 2027 году

Минпросвещения РФ и Рособрнадзор согласовали список дополнительных материалов и устройств, которыми можно будет пользоваться на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в следующем году.
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