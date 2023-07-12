Закон и Порядок

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Задержанный за убийство капитана Ржицкого получил статус беженца в Швейцарии

Задержанный за убийство капитана Ржицкого получил статус беженца в Швейцарии

Возвращение Сергея Даниленко в Россию всех удивило Выяснились подробности пребывания в России гражданина Украины Сергея Даниленко, задержанного 11 июля в Туапсе по подозрению в убийстве заместителя начальника мобилизационного отдела администрации Краснодара Станислава Ржицкого.

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