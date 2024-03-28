Ростех подготовил новый стартовый комплекс для «Ангары-А5» к проведению летных испытаний

Фото: РКК «Энергия» / Роскосмос Монтажно-технологическое управление «Альтаир» холдинга «Росэлектроника» успешно завершило работы по наладке важнейших систем жизнеобеспечения и работоспособности стартового комплекса ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» на космодроме «Восточный».
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