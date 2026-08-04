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Аргументы недели

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Российские синхронистки взяли второе золото Европы

Российские синхронистки взяли второе золото Европы

Команда из России выиграла техническую программу на чемпионате Европы, набрав 303,2467 балла. Второе место досталось Испании, третье — Италии.

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