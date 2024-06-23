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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Губерниев: «Отказом от поездки на Олимпиаду в таких видах спорта, как спортивная гимнастика и плавание, мы загоняем себя в XIX век»

«Отказом от поездки на Олимпиаду в таких видах спорта, как спортивная гимнастика и плавание, где они сами все профукали, мы загоняем себя если не в первобытно-общинный строй, то в крепостное право, в XIX век.

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