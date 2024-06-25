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Родители намерены скрыть от родственников гибель 20-летней девушки во время шторма в Сочи

Родители намерены скрыть от родственников гибель 20-летней девушки во время шторма в Сочи

По словам знакомых семьи, бабушке погибшей скажут, что та уехала на заработки в Москву.В Сочи 16 июня во время шторма пропала 20-летняя жительница Липецкой области Диана Беляева.

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