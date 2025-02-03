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Туск прокомментировал заявления Трампа о намерении ввести пошлины на товары из ЕС

Туск прокомментировал заявления Трампа о намерении ввести пошлины на товары из ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о введении импортных пошлин на товары из Европейского союза следует воспринимать "с беспокойством, но без страха".

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АД
Александр Данилов
Какой смелый и отважный мальчик из Польши 😂😂😂😂
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