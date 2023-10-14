Может ли Израиль применить ядерное оружие?

Кадр из анимационного фильма «Седер-мазохизм» 2018 года, показывающий конец борьбы за Палестину. На заднем плане торжествует Ангел смерти, на переднем взрываются ядерные бомбы / © Wikimedia Commons Учитывая, что источником данных об ударе по Димону был Jerusalem Post, ранее замеченный в публикации недостоверной информации, полностью доверять этим заявлениям оснований пока нет.