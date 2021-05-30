Медвежий угол

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Наконец-то: электросамокаты запрещают

Наконец-то: электросамокаты запрещают

Уже столько граждан России попросту разбили себе голову и умерли или стали тяжелыми инвалидами, что я рад, что этот сверхопасный транспорт наконец запрещают.

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