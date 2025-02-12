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Как как выбрать и правильно носить классический костюм мальчику

Как как выбрать и правильно носить классический костюм мальчику

Заправлять рубашку или нет, какого цвета должны быть носки и ремень? Здесь ответы на все ваши вопросы Не знаете, как составить образ для мальчика и правильно подобрать размер пиджака и длину брюк? Наш материал вам поможет.

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