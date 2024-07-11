В ближайшие недели в Забайкалье ожидается пик лесных пожаров

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов рассказал Владимиру Путину о тушении пожаров в трех самых горимых регионах страны, в том числе в Забайкалье, сообщается в пресс-службе краевого правительства.
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