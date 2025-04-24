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Тульская область стала "Туристическим регионом года"

Тульская область стала "Туристическим регионом года"

Регион получил награду на прошедшей недавно церемонии.На торжественной церемонии вручения наград премии "Маршрут построен", прошедшей в Москве 23 апреля, Тульская область была признана лучшим туристическим регионом года.

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