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Политика как она есть

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Лавров: Восточная Европа должна понять, что «хозяева» в НАТО и ЕС ей не доверяют

Лавров: Восточная Европа должна понять, что «хозяева» в НАТО и ЕС ей не доверяют

Странам Восточной Европы нужно понять, что их «хозяева» в Североатлантическом альянсе и Европейском союзе им не доверяют, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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