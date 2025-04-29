Психолог Абрамова объяснила, как помочь подросткам найти себя в жизни

Подростковый возраст остаётся одним из самых трудных этапов в жизни человека. В этот период молодые люди сталкиваются с важными вопросами, связанными с образованием, выбором профессии, отношениями и поиском собственного «я».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии