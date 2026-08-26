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Регион 29

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Почтовое отделение в Хетово не закроют, режим работы скорректируют – итоги приема граждан в Виноградовском округе

Вопрос о работе почтового отделения в Хетово был поднят во время приема граждан в ходе рабочей поездки председателя областного Собрания Екатерины Прокопьевой и первого заместителя председателя правительства Архангельской области Дмитрия Рожина в Виноградовский округ.

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